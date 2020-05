Perché la ristorazione rischia di essere cancellata

Il via libera all’asporto per bar e ristoranti rappresenta “un piccolo segnale” ma certo non si può parlare di ripartenza per il settore della ristorazione. Lo spiega all’Agi Aldo Cursano, vicepresidente di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana pubblici esercizi che rappresenta circa 300.000 aziende del settore della ristorazione, che lancia l’allarme: “La ristorazione rischia di essere cancellata”.

L’ok al take away è infatti una piccola boccata d’ossigeno per un settore tra i più colpiti dalla crisi e letteralmente in ginocchio, dove si stimano perdite per 34 miliardi di euro nel 2020, e con tante delle 300.000 imprese che rischiano di non riaprire.

