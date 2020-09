AGI – Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva in questo accenno di “seconda ondata” del coronavirus, ma “la mortalità nei casi più gravi sembrerebbe in calo, probabilmente per una riduzione delle tempistiche che porta a identificare prima i soggetti che hanno bisogno di ricovero, quindi grazie alla diagnosi precoce, e anche per l’utilizzo di terapie più mirate sugli organi e i sistemi colpiti dal virus”.

Lo sottolinea all’AGI Alessandro Vergallo, presidente dell’Aaroi-Emac, l’associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri. In ogni caso, tiene a ribadire Vergallo, “non abbiamo evidenze di un virus cambiato, sembra sempre lo stesso e anche i pazienti che arrivano in terapia intensiva sono gli stessi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Perché nelle terapie intensive è calata la mortalità dei malati di Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento