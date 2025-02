Perchè Olly ha vinto Sanremo: con le regole dell’anno scorso avrebbe vinto Luci Corsi

BOLOGNA – Brunori Sas è stato il più televotato, da casa, fino al momento in cui in gara c’erano 29 cantanti. Lucio Corsi, invece, è andato fortissimo nel rush finale, quello dopo l’annuncio dei cinque finalisti arrivato all’1.20. Alla fine, però, ha vinto Olly, che aveva accumulato tanti, tantissimi voti dal pubblico a casa, soprattutto nelle prime serate. Un tesoretto di voti, in pratica, che lo ha portato a essere, alla fine, quello con più preferenze in assoluto. In attesa che alle 16 vengano resi noti tutti i numeri delle diverse votazioni che hanno portato al podio di questo 75esimo Festival di Sanremo, durante la conferenza stampa ufficiale, a spiegare a grandi linee come si è arrivati ad avere i primi tre classificati del Festival di Sanremo è stato Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai.

OLLY HA VINTO PER IL NUOVO SISTEMA ‘MERITOCRATICO’

Il dirigente ha spiegato i risultati dopo aver ricevuto una domanda sul sistema di voto adottato quest’anno. Un giornalista, a proposito, ha osservato che con le regole di quest’anno (pensate per ‘correggere’ una situazione dello scorso anno) l’anno scorso avrebbe vinto Geolier. Fasulo, pur non rispondendo nel merito su Geolier, ha anticipato alcuni dati sull’andamento delle votazioni: “Nella fase a 29 il più televotato è stato Brunori, e questo è un dato molto interessante. Nella fase a 5 Lucio Corsi ha avuto il sopravvento ed è stato il leader della fase a 5 nelle tre giurie (quindi sia televoto che sala stampa che radio e web, ndr). Olly ha vinto perchè è andato bene nella fase finale ma anche e soprattutto perchè, formula Carlo Conti, aveva dei dati importanti, migliori, rispetto a quello che era accaduto nelle serate precedenti. È la meritocrazia di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Siamo fieri di questo podio, perchè sono artisti autentici ed è anche un po’ il compito del Festival, accendere le luci su artisti nuovi, di grande esperienza magari, ma che il grande pubblico non conosceva”.

“GIUSTO TENERE I CONTI DI TUTTI I VOTI ARRIVATI, NON RESETTARE”

Poi Fasulo ha proseguito: “Credo che la formula di quest’anno abbia un paio di caratteristiche molto interessanti, a partire dalla somma di quello che è accaduto in tutta settimana, ‘non buttiamo via niente’, con grande rispetto per il lavoro di tutti ma anche per la gente che vota da casa che dopo si vede resettare tutto. Quest’anno non c’è stato un leader che ha preso ed è andato in fuga. Se la sono giocata bene, il livello qualitativo era importante”, ha concluso Fasulo.

CON LE VECCHIE REGOLE AVREBBE VINTO LUCIO CORSI

Lucio Corsi, dunque, è stato il più forte nell’ultima fase della votazione, ha dominato il rush finale a cinque finalisti. Con le regole dello scorso anno, la vittoria sarebbe stata sua. Perchè i televoti ripartivano ogni volta da zero, non tenendo conto del televoto precedente. È proprio questa novità che alla fine ha fatto vincere Olly. Perchè il cantautore genovese aveva totalizzato un numero di voti molto consistente anche nelle serate precedenti. La decisione di tenere conto, nella classifica definitiva, dei voti accumulati nelle precedenti serate, è stata di Carlo Conti, che l’ha rivendicata come una scelta di “meritocrazia”. E Fasulo, anche oggi, ha usato la stessa parola. Alle 16 saranno resi noti i risultati delle votazioni nei dettagli e tutte le classifiche in chiaro.

A OLLY IL 31% DEL TELEVOTO

Il vincitore di Sanremo, Olly ha ottenuto il 31% delle preferenze del televoto. Lucio Corsi il 25.7%, Brunori Sas il 16.6%, Fedez il 20.5% e Simone Cristicchi il 6.1%. La classifica del televoto non è dunque molto diversa da quella definitiva (e cumulativa di tutto) che è stata questa:

1. Olly 23,8%2. Lucio Corsi 23,4% 3. Brunori Sas 20,3%4. Fedez 17,7% 5. Simone Cristicchi 14,8%

