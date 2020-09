Perché TikTok non vuole vendere anche i propri algoritmi 

Software e community per un social sono due cose assai diverse. Una cosa è la comunità di utenti: i loro nomi, le loro abitudini, la gestione dei loro dati. Un altro è il motore che li ha attirati e tenuti li’: il segreto del suo successo.

Dietro la decisione di Bytedance di non vendere insieme alle attività americane di TikTok anche i propri algoritmi c’è molto probabilmente la volontà di non rivelare i propri segreti ad una società americana. Di quali algoritmi in particolare si tratti al momento non è noto. Eppure qualche indizio a guardare la storia della società c’è.

