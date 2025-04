perde-il-controllo-della-moto,-morto-27enne-in-provincia-di-cosenza

(Adnkronos) – Tragedia lungo la Statale 18 nei pressi di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Un centauro di 27 anni, di Fagnano Castello, è morto in seguito a un incidente in moto, avvenuto questo pomeriggio, mentre la persona che viaggiava con lui è rimasta ferita.

La vittima, trasportata in elisoccorso all’ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza subito dopo l’incidente, nonostante i tentativi dei medici, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Il giovane rimasto ferito è invece ricoverato in ospedale, in prognosi riservata. Secondo quanto si è appreso, la moto sarebbe uscita fuori strada per cause in corso di accertamento, andando a impattare contro un albero di ulivo. In corso indagini sulle cause dell’incidente.