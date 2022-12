Perdita da Soyuz attraccata a Iss annulla passeggiata spaziale russa

Nasa: piuttosto significativa quantità di liquido che fuoriesce

Milano, 15 dic. (askanews) – La Soyuz attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale sta perdendo refrigerante nello spazio. La Nasa descrive la perdita come piuttosto significativa.

Il video dalla stazione spaziale mostra grandi quantità di liquido che fuoriesce dalla navicella Soyuz MS-22.

La perdita è stata scoperta intorno alle 2 di notte ed è tuttora in corso. I membri dell’equipaggio a bordo della stazione spaziale sono al sicuro e non hanno corso alcun pericolo, dice la Nasa.

La perdita rischia di contaminare parti della Stazione Spaziale Internazionale. Ciò che fuoriesce è ammoniaca liquida.

Cosa abbia portato alla perdita non è ancora chiaro. Non è inoltre chiaro se i russi possano utilizzare la navicella spaziale per rimandare sulla Terra due cosmonauti russi e un astronauta americano.

Le perdite sono state scoperte pochi minuti prima che i due cosmonauti russi avessero compiuto una passeggiata spaziale all’esterno della stazione. Questa passeggiata spaziale è ora rinviata a tempo indeterminato.

La navicella spaziale Soyuz MS-22 ha trasportato nello spazio l’astronauta della NASA Frank Rubio e i cosmonauti Roscosmos Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan il 21 settembre.

