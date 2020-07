Perez, Villar, Ibanez: chi può sperare di restare alla Roma anche la prossima stagione?

Carles Perez, Gonzalo Villar e Roger Ibanez. Non sono il nome di un complesso musicale latino-americano, ma gli ultimi tre acquisti di gennaio della travagliata stagione della Roma. Anche gli ultimi dell’ormai ex ds Gianluca Petrachi, sospeso dal club giallorosso con cui si sta cercando di rescindere senza arrivare in Tribunale. Beghe contrattuali a parte, scopriamo chi ha le maggiori chance di far parte della Roma anche per la prossima stagione. Brescia Calcio v AS Roma – Serie A Alla luce… continua a leggere sul sito di riferimento