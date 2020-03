Pericolo contagi, la Nasa sospende il collaudo di missili e capsule

L’aumento dei focolai di coronavirus nei pressi dei principali centri tecnici in Louisiana e Mississippi ha portato l’agenzia spaziale americana a sospendere le operazioni per la realizzazione di missili e capsule destinate alle missioni dirette verso la Luna. L’amministrazione Trump aveva stabilito il 2024 come obiettivo per la prima missione con equipaggio diretta verso il nostro satellite naturale, dopo 50 anni di mancati appuntamenti, ma con il diffondersi della pandemia in atto, la data, già ottimistica, sembra adesso utopica.

A seguito della conferma di contagio di uno dei membri dello staff, la Nasa si è dichiarata costretta a sospendere i collaudi per il razzo Space Launch System e per la capsula Orion.

