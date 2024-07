“pericolo-salmonella”:-il-ministero-della-salute-richiama-carne-e-tartare-dai-supermercati-lidl

ROMA – Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di confezioni di tartare e carne di scottona di un produttore distribuito dalla catena di supermercati Lidl. Il motivo del richiamo, come da documento pubblicato sul sito del Ministero, è la “possibile contaminazione da salmonella”.

Dall’ordinanza si evince che che le confezioni contestate sono 200 grammi, il numero di lotto 26324TK e la data di scadenza 11/07/2024. La carne è dell’azienda Fiorani & C. Srl che l’ha prodotta per Lidl Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in via Coppalati 52, a Piacenza (marchio di identificazione IT 592 S CE).

