Perillo: “Il miglior acquisto del Napoli è Lozano. Hysaj resterà in azzurro”

Il giornalista della Rai, Antonello Perillo, è intervenuto quest’oggi a Radio Crc su alcuni temi attuali in casa azzurra e sulla gara di ieri.

Le parole di Perillo

“Complimenti al Napoli per la vittoria di ieri a Bologna, l’uomo in più è stato Lozano. Per me è come se fosse un nuovo acquisto. E’ stato bravo Gattuso a rivitalizzarlo. Ancelotti, invece, non riusciva a farlo esprimere al meglio. La tribuna di Mario Rui e Ghoulam? Secondo me è un segnale che il Napoli punta molto su Hysaj. Mi sento di sbilanciarmi. Secondo me Hysaj resterà a Napoli”.

