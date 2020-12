Perillo: “Maradona bucava lo schermo. Vi racconto un suo gesto”

Il giornalista Antonello Perillo ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a La Repubblica su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Perillo

“Maradona si è sempre affidato alle immagini, il suo carisma ha fatto il giro per il mondo. E’ stato un antesignano del bucare lo schermo. Aveva una società che lo seguiva per le riprese tv. Utilizzò molto la tv, anche per la celebre telefonata alla mamma dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Messico. Quando rientrò nel 1990 in tanti volevano intervistarlo, Diego scelse me e l’emittente per cui lavoravo all’epoca. Gli ho fatto da megafono a volte, anche se alcuni giornalisti avevano un rapporto più stretto con lui. A Diego mi lega un ricordo. Feci un servizio sull’ex orfanatrofio di Marechiaro. La cosa mi incuriosì è perché tutti i bambini avessero maglie calcistiche del Napoli o di altre squadre. Il direttore mi disse che Diego il giovedì, in gran segreto, portava maglie e doni a tutti i bambini. Giocava a calcio con loro. Non voleva che si sapesse, diceva che il bene si deve praticare e non predicare. Lo svelo perché in molti hanno parlato di Diego senza conoscerlo”.

