Perillo: “Mi aspettavo di più da Gattuso, Mertens e Osimhen fuori forma”

A Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Perillo, caporedattore del TgR Campania. Il giornalista ha parlato della situazione in casa Napoli e del rendimento della squadra sotto la guida di Gennaro Gattuso. Secondo Perillo il tecnico dovrebbe essere più duttile, sulla formazione e anche sugli uomini scelti tra i titolari.

Di seguito le parole di Antonello Perillo su Gattuso, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Nel calcio ci sono sempre responsabilità che vanno divise tra varie componenti. Mi aspettavo, però, di più dallo stesso Gattuso. Diedi a Ringhio e al suo Napoli un volto alto al termine della scorsa stagione: fu bravissimo a mettere assieme i cocci della squadra, vincendo la Coppa Italia. Sono diventato invece molto critico nelle ultime settimane. Anche ieri, il cambio modulo ha portato la difesa andare a vento.

Mertens ed Osimhen sono lontani dalla buona condizione, non capisco la mossa autolesionistica del mister. Gli azzurri hanno buone chance di arrivare in finale di Coppa Italia, anche se affrontare l’Atalanta non è affatto facile. In una stagione dove il padrone del campionato non c’è, il Napoli se la poteva giocare meglio. Giuntoli non avrà indovinato alcuni acquisti, ma non so quanto il mercato sia tutta farina del suo sacco. Non so quanto possa incidere l’allenatore o il presidente.

Abbiamo sempre detto che Sarri era un po’ cocciuto, ma mi sto rendendo conto che è stato il più duttile. Ha deciso di passare al 4-3-1-2 ed è subito ritornato al 4-3-3. Ancelotti ha distrutto il Napoli con la fissazione del 4-4-2 per un modulo che lo facesse sentire più protetto. Gattuso ora si è incaponito con il 4-2-3-1. Lo fa il Sassuolo questo modulo con un giocatore straordinario come Locatelli che il Napoli non ha. Elmas? Nel 4-3-3 ha giocato benissimo. Stesso dicasi per Fabian Ruiz. Perché cambiare? Perché insistere con il 4-2-3-1. Gattuso è un bravo allenatore, ma un grande allenatore deve saper dire ad uno tra Mertens ed Osimhen di sedersi in panchina.