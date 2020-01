Perillo: “Non si può discutere Meret, il suo futuro è luminoso. Gattuso sta lavorando bene”

Il giornalista Antonello Perillo ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa Napoli.

Per il Napoli è tornato il tempo di tornare a vincere. Demme è bravo a difendere, nella fase di interdizione. Secondo me si giocherà il posto con Lobotka e Allan. Saranno importantissime le prossime uscite, con la Juve non c’è bisogno di dirlo. Per quanto riguarda Gattuso sta lavorando molto bene, purtroppo ha trovato un ambiente un po’ depresso. Al momento mancano troppi calciatori all’appello da Koulibaly a Mertens passando per Maksimovic. Io sono dalla parte di Meret tutta la vita, il suo futuro è luminoso e il ragazzo si rifarà. Non si discute la sua titolarità.