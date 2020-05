Perin: “Buffon un mito, nessuno come lui. Mai pentito della scelta Juve”. Poi sorprende su Allegri e sul futuro

Mattia Perin, portiere del Genoa ma ancora di proprietà della Juventus, ha parlato della sua carriera e della sua avventura in bianconera nel corso di una diretta Instagram con Damiano Er Faina. Il portiere ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare i bianconeri e ha parlato anche del futuro. Ecco le sue dichiarazioni riportate da calciomercato.com. Perché sono andato alla Juve? “La Juve è tra i 5 club migliori al mondo per tutto. Potevo andare a giocare titolare, ma non mi sono mai… continua a leggere sul sito di riferimento