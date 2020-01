Perin saluta la Juventus: è ufficiale il suo trasferimento in prestito al Genoa

Mattia Perin è tornato a Genova, sponda rossoblù. L’estremo difensore classe ’92 ha lasciato la ​Juventus e ha firmato un contratto di sei mesi, in prestito, con il Genoa. Prestito secco. Sei mesi per rilanciarsi dopo l’infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. In estate sembrava pronto a dover salutare Torino, ma non è riuscito a superare le visite mediche con il Benfica. È rimasto in bianconero per riprendersi dall’infortunio, ma oggi trova la porta occupata da Szczesny… continua a leggere sul sito di riferimento