Il ds Perinetti, è intervenuto a Radio Sportiva. Focus del suo intervento la questione economica dei club, con particolare attenzione a quella del Napoli. De Laurentiis, secondo Perinetti, è da lodare in quanto è sempre molto attento a chiudere l’anno senza deficit economici. Anche in questo momento difficile, il Napoli dovrà fare di tutto per mantenere sani i conti. Importante, in quest’ottica, secondo Perinetti sarà la qualificazione in Champions. Il campionato potrebbe riprendere, e gli azzurri dovranno impegnarsi al massimo per far valere le proprie qualità e provare a raggiungere il quarto posto.

Il ds Perinetti sul Napoli

“Il Napoli ha dei bilanci sani, e non è da tutti. E’ una delle poche squadre che tiene molto a questo aspetto, però comunque sarà importante in quest’ottica la qualificazione alla prossima Champions. Quando arrivai io aveva 13 punti, e salvammo la squadra. Accettai subito questa interessante sfida. Poi l’anno dopo tanti dolori e vicissitudini, come ad esempio ciò che accadde ad Avellino. Fu una tragedia. Ci fu la squalifica, con 5 partite a porte chiuse giocate a Campobasso. Per quanto riguarda il taglio degli stipendi, la Lega ha preso una decisione senza accordo con i calciatori. Ma l’accordo si troverà, ne sono certo. Ma l’AIC non ha accettato una presa di posizione già decisa”.

The post Perinetti elogia il Napoli: “Uno dei pochi club che tiene al bilancio. Qualificazione in Champions fondamentale” appeared first on Calcio Napoli 1926.

