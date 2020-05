Giorgio Perinetti, ex direttore generale del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di diversi argomenti, tra cui, ovviamente, il calciomercato. L’ex DG ha anche parlato del collega Giuntoli, che ora sta facendo benissimo al Napoli.

LE PAROLE DI GIORGIO PERINETTI

“Giuntoli è una persona che si è formata dal basso, a Napoli si è inserito con discrezione e ha preso sempre più spazio e considerazione. Svolge il suo ruolo nel modo giusto e contribuisce al buon andamento della squadra. Il calciomercato adesso cambierà, tutti si dovranno abituare ad investire di meno”.

LAUTARO, POGBA E IBRAHIMOVIC

“Lautaro? L’Inter ha raggiunto dimensioni di vertice ma nel calcio di oggi è difficilissimo non perdere giocatori importanti. Nel caso, occorre sostituirlo con un rinforzo adeguato. Il centrocampo della Juventus è un rebus da valutare, ci sono alcuni giocatori che non hanno soddisfatto Sarri. Avremo molte sorprese. Pogba è un sogno su cui la Juve sta lavorando. Ricordiamo che sognare non è reato. Al Milan la sola presenza di Ibrahimovic ha galvanizzato i tifosi e ha dato spessore alla squadra. La sua personalità è contagiosa ma il Milan ora sta prendendo una fase diversa, molto più pragmatica e mi auguro stabile”.

The post Perinetti: “Giuntoli si è costruito da solo, partendo dal basso. Ora è fondamentale per il Napoli” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento