Perù, il Congresso approva la destituzione della presidente Boluarte

Lima, 10 ott. (askanews) – Il Congresso del Perù ha approvato la destituzione della presidente Dina Boluarte, con l’accusa di “incapacità morale permanente” a esercitare le funzioni di capo dello Stato, come previsto dalla Costituzione del Paese.La decisione arriva dopo che giovedì l’aula ha votato a favore dell’esame di quattro mozioni presentate da diversi gruppi parlamentari che chiedevano la rimozione della presidente.I promotori della destituzione hanno accusato Boluarte di non essere stata in grado di risolvere la grave crisi di sicurezza che colpisce il Perù, aggravata dal forte aumento della criminalità in diverse regioni del Paese.Secondo la Costituzione peruviana, la presidenza spetta al presidente del Congresso, che ha assunto l’incarico ad interim fino alla convocazione di nuove elezioni.