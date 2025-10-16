giovedì, 16 Ottobre , 25

Venezuela, Trump autorizza operazioni segrete della Cia

(Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump ha...

Diane Keaton, svelata la causa della morte: è stata una polmonite

(Adnkronos) - È stata una polmonite la causa...

Indonesia, terremoto di magnitudo 6,5 nella provincia orientale di Papua

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6,5 gradi...

Maltempo al Sud con altri violenti temporali, prosegue l’Ottobrata al nord

(Adnkronos) - Allerta maltempo su tutto il sud...
peru,-scontri-a-lima-dopo-manifestazione-contro-nuovo-governo:-un-morto-e-oltre-100-feriti
Perù, scontri a Lima dopo manifestazione contro nuovo governo: un morto e oltre 100 feriti

Perù, scontri a Lima dopo manifestazione contro nuovo governo: un morto e oltre 100 feriti

DALL'ITALIA E DAL MONDOPerù, scontri a Lima dopo manifestazione contro nuovo governo: un morto e oltre 100 feriti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un uomo è stato ucciso e almeno cento persone sono rimaste ferite a Lima, in Perù, negli scontri scoppiati nella notte dopo una delle manifestazioni contro il nuovo governo. Ad annunciarlo è stata la presidenza peruviana. “Deploro la morte di Eduardo Ruiz Sanz, 32 anni”, ha scritto su X il presidente ad interim peruviano José Jeri, dopo che migliaia di persone hanno sfilato in tutto il Paese per esprimere la loro rabbia e denunciare il numero senza precedenti di omicidi e casi di racket attribuiti alla criminalità organizzata. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.