Perù, un morto e 40 feriti in uno scontro fra treni vicino Machu Picchu

Roma, 31 dic. (askanews) – E’ di un morto e 40 feriti l’ultimo bilancio delle vittime fornito dalle autorità sullo scontro che ha visto coinvolti due treni lungo la linea diretta a Machu Picchu, nel sud-est del Perù.
La persona rimasta uccisa era il macchinista di uno dei due treni. Al momento non si conosce la nazionalità dei feriti.
Patrimonio dell’umanità dell’Unesco dal 1983, Machu Picchu accoglie in media 4.500 visitatori al giorno, molti dei quali stranieri, secondo i dati del ministero del Turismo.