‘perugia-è-di-tutti’:-evento-candidata-sindaco-cdx-margherita-scoccia

Presentazione delle liste elettorali domenica 19 maggio

Roma, 4 mag. (askanews) – ‘Perugia è di tutti’, il grande evento di presentazione delle liste elettorali che sostengono la candidata sindaco Margherita Scoccia, si terrà domenica 19 maggio all’Auditorium Capitini. È quanto rende noto la coalizione di centro destra e civici in corsa per le elezioni di Perugia. L’appuntamento è in programma per le 17.30 in viale Centova.

Sono otto le liste che sostengono Margherita Scoccia: i partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia (‘Fare Perugia’ con Romizi), Lega e Udc, più le civiche Progetto Perugia, Perugia Civica, Futuro Giovani e Perugia Amica. Per un totale di circa 250 aspiranti consiglieri comunali.

Le liste verranno depositate ufficialmente in questi giorni. Nel corso dell’evento al Centro Congressi Capitini del 19 maggio, intitolato ‘Perugia è di tutti’, si parlerà del futuro e dello sviluppo di Perugia: l’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.

“Non prendete impegni per domenica 19. È il giorno in cui la nostra grande squadra impegnata da mesi sul territorio si presenterà a Perugia, unità, ampia, capace di parlare a tutti. Al Capitini ci sarà tutta la città”, dice Margherita Scoccia.