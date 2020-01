Perugia, i convocati di Cosmi: recuperato Nicolussi Caviglia, indisponibile Di Chiara

Il Napoli, domani alle ore 15.00, affronterà il Perugia di Serse Cosmi. La partita, valida per gli ottavi di Coppa Italia, sarà disputata al San Paolo di Fuorigrotta. La squadra di Gattuso arriva al match con alle spalle una sconfitta. Nell’ultima giornata di campionato, infatti, i partenopei hanno perso per 1 a 0 contro la Lazio. Nei minuti finali, all’Olimpico di Roma, un errore in disimpegno da parte di Ospina ha portato alla rete di Immobile. L’estremo difensore azzurro, provando a giocare con il pallone con i piedi, si è complicato la vita. Il centravanti biancoceleste, in stato di grazia in questa stagione, non poteva che approfittare calciando e centrando la porta. In compenso, però, si è vista una buona prestazione di squadra ed un netto miglioramento nel rendimento dei singoli. In ripresa, infatti, sono apparsi tutti i centrocampisti, compreso Fabiàn Ruiz.

Di seguito i convocati di Serse Cosmi per la partita contro il Napoli al San Paolo. L’allenatore non avrà a disposizione Di Chiara ma ha recupero Nicolussi Caviglia.

I CONVOCATI DEL PERUGIA

Sono 19 i Grifoni a disposizione di Mister Cosmi.

PORTIERI: Albertoni, Fulignati, Vicario.

DIFENSORI: Falasco, Gyomber, Nzita, Rodin, Rosi, Sgarbi.

CENTROCAMPISTI: Balic, Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia.

ATTACCANTI: Buonaiuto, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

