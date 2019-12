Perugia, Oddo in bilico: nel mirino c’è già la sfida di Coppa con il Napoli

C’è aria di cambio in panchina a Perugia, dove traballa la posizione di Massimo Oddo, tecnico umbro. E nel mirino c’è già la sfida di Coppa Italia contro il Napoli.

ESONERO IN VISTA?

Dopo la conclusione del girone d’andata con le due gare il 26 dicembre e ieri, il campionato di serie B è andato in pausa. Tornerà direttamente a metà gennaio, per la precisione sabato 18. Prima ci sarà la sfida di Coppa Italia, in programma per martedì 14 gennaio alle 15 al “San Paolo”. Dunque si tratta dell’impegno più immediato per il Perugia, che ha concluso l’anno a 27 punti, in piena zona play-off ma con troppi alti e bassi, con un solo punto raccolto tra Trapani (2-2 il 26) e Venezia (0-1 casalingo ieri), due squadre che navigano sui bassifondi della graduatoria. Secondo quanto riportato da TMW dunque, la dirigenza sta valutando il cambio. Ore di riflessione, ma è ancora da individuare l’eventuale sostituto.

