venerdì, 3 Luglio , 26

Palio di Siena, c’è anche Whoopi Goldberg: l’attrice presente a Piazza del Campo

(Adnkronos) - Il Palio di Siena conquista ancora...

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, oggi il primo sì in Comune: il matrimonio in Sicilia

(Adnkronos) - Si celebrerà domani, sabato 4 luglio,...

Wimbledon, Djokovic-Rinderknech finisce… con una doppia caduta

(Adnkronos) - Succede di tutto a Wimbledon 2026,...

Fentanyl, l’allarme dell’esperto: “Rischio overdose immediato, si può morire”

(Adnkronos) - "Il fentanyl è un farmaco estremamente...
HomeVideo NewsPerullo nuovo presidente di UNISG nel segno di Carlo Petrini
perullo-nuovo-presidente-di-unisg-nel-segno-di-carlo-petrini
Perullo nuovo presidente di UNISG nel segno di Carlo Petrini
Video News

Perullo nuovo presidente di UNISG nel segno di Carlo Petrini

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Un nuovo percorso per il futuro dell’Università

Pollenzo, 3 lug. (Askanews) – L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo apre una nuova fase della propria storia, raccogliendo l’eredità del fondatore Carlo Petrini e guardando al futuro. In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo Presidente e Rettore, Nicola Perullo, sono state illustrate le linee guida che accompagneranno l’evoluzione dell’ateneo nei prossimi anni.L’obiettivo è dare continuità alla visione che ha reso Pollenzo un punto di riferimento per le Scienze Gastronomiche, rafforzandone al tempo stesso il ruolo.Abbiamo chiesto al Presidente e Rettore Perullo quale sia il lascito di Petrini e come intenda svilupparlo nel nuovo corso: “E’ un lascito universale e globale, che va al di là anche dell’università di Pollenzo. Nel nostro piccolo ateneo cerchiamo di portare avanti l’idea che il cibo sia centrale per la vita umana e non solo. Attraverso il cibo si può capire molto del mondo, oltre a cambiarlo e trasformarlo nel modo più giusto”.Uno dei punti centrali sarà quello di valorizzare la ricerca, visto che la comunità scientifica di Pollenzo è già riconosciuta per l’approccio interdisciplinare, ma meno conosciuta rispetto al proprio potenziale di ricerca.”Pollenzo è un sito meraviglioso, che ancora oggi attira tantissime persone. In uno spazio così piccolo, di poche centinaia di metri, abbiamo una concentrazione di studiosi, ricercatori, professori e professoresse che si occupano di cibo da tantissime prospettive diverse. Abbiamo oltre 50 tra professori e ricercatori, oltre a più di 150 visiting professor ogni anno” ha aggiunto Perullo.Nel corso della conferenza è stato inoltre presentato il nuovo Vice Presidente dell’Università, Luca Martinotti: “Un periodo molto particolare per quello che abbiamo vissuto. In questo momento provo un grande senso di gratitudine verso questo luogo, verso le persone che hanno contribuito in maniera importante a fondarlo e a continuare nella sua attività e nel suo progetto, in primis sicuramente il nostro fondatore Carlo Petrini, che ho avuto la fortuna, negli ultimi 7 anni, di affiancare in maniera costante. E poi un grande senso di gratitudine anche verso il nostro nuovo Presidente e Rettore Nicola Perullo”.L’ambizione è rendere l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo il più autorevole centro dedicato allo studio del cibo in una prospettiva olistica, rafforzando ricerca, formazione e infrastrutture.

Previous article
Cresce ancora l’export italiano
Next article
Dai dolcetti alle strade chiuse, Ankara si prepara per il summit NATO

POST RECENTI

Video News

A Roma Clima e Potenza-L’Europa all’ora delle scelte strategiche

Convegno promosso da Miriam Maestroni, presidente di E5TRoma, 3 lug. - Si è tenuto a Roma, nel prestigioso Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana, il...
Video News

Papa a Lampedusa, parroco: garantire viaggi sicuri a chi rischia vita

Lo attendiamo con trepidazione e gratitudineLampedusa, 3 lug. (askanews) - "La richiesta alle istituzioni e alla politica è sempre la stessa: che vengano garantiti i...
Video News

Dai dolcetti alle strade chiuse, Ankara si prepara per il summit NATO

Sui taxi un kit di benvenuto, in città slogan "Difendere insieme"Ankara, 3 lug. (askanews) - Ad Ankara ultimi preparativi in vista del vertice NATO in...
Video News

Cresce ancora l’export italiano

Obiettivo 700 miliardi di euro entro il 2028Roma, 3 lug. (askanews) - +2.0 % nel 2026, +2.6% nel 2027. Sono queste le stime del rapporto...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.