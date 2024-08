pesanti-danni-in-florida-per-il-passaggio-dell’uragano-debby

Senza elettricità centinaia di migliaia di persone

Fort Myers Beach, 5 ago. (askanews) – L’uragano Debby si è abbattuto sulla costa del Golfo della Florida lunedì mattina, lasciando senza elettricità centinaia di migliaia di persone mentre il sud-est degli Stati Uniti si prepara a livelli potenzialmente storici di pioggia e gravi inondazioni.L’uragano Debby ha toccato terra nella regione del Big Bend con categoria uno, il livello più basso su una scala a cinque stadi, ed è alimentato dalle temperature nel Golfo del Messico più calde del solito. Queste le immagini del passaggio a Fort Myers Beach.Nei prossimi giorni c’è il rischio di “alluvioni significative”, con inondazioni che potrebbero arrivare da 1,8 a 3 metri sopra il livello del suolo in alcune aree come riferito dal National Hurricane Center.Secondo il tracker poweroutage.us, finora più di 300.000 clienti hanno perso la corrente elettrica. Sono state ordinate evacuazioni obbligatorie per una parte della contea di Citrus, in Florida, con altre otto contee sotto ordini di evacuazione volontaria, hanno riferito i media locali.Il presidente Joe Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza per la Florida, consentendo di accelerare gli aiuti federali