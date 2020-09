Pesca, bando da 1 mln per imprese venete danneggiate da crisi covid

VENEZIA (ITALPRESS) – Un aiuto per la liquidità e la continuità delle imprese del settore ittico è in arrivo con il bando regionale per la pesca in uscita sul BUR di martedì 15 settembre. Pescatori e acquacoltori avranno 30 giorni di tempo per presentare alla Regione Veneto la domanda di sovvenzione. L’aiuto previsto, che potrà arrivare sino a 120 mila euro per azienda, sarà proporzionale al numero di imbarcazioni immatricolate e al numero di pescatori professionisti soci o dipendenti dell’impresa. “La Regione sta mettendo a disposizione delle imprese del settore la quota parte delle sovvenzioni stanziate per la pesca dal decreto ‘Cura Italià – spiega l’assessore regionale al settore primario e alla pesca Giuseppe Pan -.

