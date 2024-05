pescara,-carlo-costantini-(cs):-unico-candidato-‘sostenibile’

“Ho sottoscritto l’iniziativa della Rete dei Comuni sostenibili”

Roma, 15 mag. (askanews) – Alle prossime elezioni comunali di Pescara c’è anche Carlo Costantini, esponente della coalizione di centrosinistra, unico aspirante primo cittadino ad aver ottenuto il certificato di ‘candidato sostenibile’.

“Pescara sta diventando una grande città metropolitana. La sfida della sostenibilità nel raggiungimento degli obiettivi è essenziale, imprescindibile. Non si può continuare a pensare e progettare come veniva fatto dieci o 15 anni fa”, ha spiegato in una conferenza stampa.

“Questa consapevolezza ha prodotto un programma di impatto nelle azioni e nei principi e per testimoniare questa importante svolta ho sottoscritto l’iniziativa della Rete dei Comuni sostenibili, ottenendo il logo di ‘Candidato Sostenibile’, che mi impegnerà, una volta divenuto sindaco, a mettere in atto tutta una serie di azioni”, ha aggiunto.

“Il marchio ‘candidato sostenibile’ mi impegna, una volta al governo della città ad inserire la sostenibilità nello Statuto Comunale: la salvaguardia dell’ambiente, la tutela delle future generazioni e il concetto di sviluppo sostenibile sono entrati nella Costituzione Italiana ed è un dovere delle amministrazioni locali attuare tali principi. Bisognerà inoltre adottare un sistema di monitoraggio volontario delle politiche con indicatori locali di sostenibilità per misurare in modo oggettivo, scientifico e autorevole l’effetto delle scelte dell’amministrazione su tutti gli ambiti di Agenda 2030: ambientale, economico, sociale e istituzionale”, ha sottolineato.