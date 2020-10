Pescherecci sequestrati, Donato “Intervenga l’Ue”

“La mia richiesta e’ quella di accertarmi che la Commissione europea sia al corrente della situazione e conoscere quali sono le iniziative che intende intraprendere per far si’ che i nostri pescatori europei vengano liberati”. Cosi’ l’eurodeputata della Lega Francesca Donato motiva la sua interrogazione alla Commissione europea per liberare i pescatori sequestrati in Libia.

