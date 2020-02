Sarebbero quattro minorenni i componenti della gang che ha pestato a sangue un giovane senegalese, Kande Boubacar, 20 anni, in pieno centro a Palermo. L’aggressione a sfondo razziale è avvenuta nella notte tra sabato e domenica in via Cavour, a due passi dal Teatro Massimo. Gli investigatori del commissariato Palermo Centro della polizia di Stato hanno, da subito, visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza.

Il giovane – che ha riferito di essere stato insultato con frasi del tipo “negro di m…”, mentre lo colpivano con calci e pugni – è riuscito a sottrarsi al pestaggio grazie all’intervento di due palermitani che passavano in quel momento e che sono stati sentiti dalla polizia.

L’articolo Pestaggio a Palermo, individuati 4 minori del branco proviene da Notiziedi.

