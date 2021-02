Petagna: “A Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore, ma devo pensare al Napoli. Non ho ma giocato una finale!”

Tutto pronto per Atalanta-Napoli, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I ragazzi di Gattuso vorranno riscattare la sconfitta patita sabato in campionato contro il Genoa in quel di Marassi. Nel prepartita RAI è intervenuto Andrea Petagna. Ecco la sua rapida battuta raccolta da Calcionapoli1926.it:

Atalanta-Napoli, le parole di Andrea Petagna

“A Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore. Voglio bene all’Atalanta, ai ragazzi e al tecnico. Ora però devo pensare al Napoli, ma anche a me stesso visto che non ho mai giocato una finale”.

