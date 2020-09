Petagna festeggia l’esordio sui social: “Felicissimo per i primi 3 punti della stagione”

Andrea Petagna quest’oggi ha esordito in maglia azzurra, nei minuti finali di Parma-Napoli. Il calciatore ex SPAL ha commentato su Instagram la gioia per questa prima volta, dopo essere stato considerato dalla critica ai margini del progetto di Gattuso e quindi in profumo d’addio.

Di seguito le prime sensazioni del bomber:

Contento per il mio esordio con questa maglia, felicissimo per i primi 3 punti di questa stagione.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CFXd3NTCHk2/?utm_source=ig_web_copy_link”]

