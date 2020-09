Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha timbrato oggi nell’amichevole contro il Pescara. Di seguito il suo post su Instagram in merito alla vittoria di questa sera.

Petagna: “Finalmente con i nuovi compagni al San Paolo”

Buon test amichevole. Finalmente con i miei nuovi compagni al San Paolo. #forzanapolisempre

Il bomber ex Spal ha gioito per la sua prima vittoria con il Napoli, seppur in amichevole. Gattuso ha confermato che il Napoli punterà molto su di lui: un’alternativa di gioco che potrebbe dare una grossa mano nel corso della stagione. Potrebbe giocare in coppia con Osimhen e Mertens: nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1. Possibilità ampie per una squadra più camaleontica in grado di cambiare nel corso della stagione.

