Petagna guarda avanti: “Voltiamo pagina e ripartiamo più forti!”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha commentato la sconfitta amara di ieri sera con la Juventus in Supercoppa Italiana. La punta ex SPAL non ha giocato una grandissima partita, come tutta la squadra azzurra del resto. Su Instagram l’attaccante ha pubblicato poco fa due foto che lo ritraggono nella gara di ieri, mentre fa a sportellate con i difensori della Juventus Chiellini e Bonucci. Oltre le foto anche la classica descrizione, in questo caso dedicata alle prossime partite importanti da disputare. Importante infatti voltare pagine, è proprio questo il punto su cui si sofferma Petagna, come ha già fatto il suo compagno di squadra Di Lorenzo.

IL POST DI PETAGNA

Di seguito quanto scritto da Andrea Petagna nel post su Instagram:

Voltiamo pagina e ripartiamo più forti e più determinati. Forza Napoli Sempre!

