Petagna: “Guardo il Napoli e mi emoziono! Lasciatemi dire una cosa su Mertens e Insigne”

Andrea Petagna, calciatore in prestito alla SPAL, ma di proprietà del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista a RAI Sport. Ecco le sue parole: Come hai vissuto il periodo in quarantena? Parma Calcio v SPAL – Serie A “Non è stato semplice, anzi. Eravamo preoccupati, soprattutto per i miei familiari, i genitori dei miei amici. Fortunatamente il momento più difficile è alle spalle, siamo tornati ad allenarci e sono molto contento. Ho la fortuna di avere un grande… continua a leggere sul sito di riferimento