Alla presentazione del Calendario 2021, Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha rilasciato quest’oggi alcune parole in conferenza stampa.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le parole di Petagna

“Credo che ieri sia stata la partita più brutta che abbiamo fatto da inizio anno. Non ci dobbiamo demoralizzare e dobbiamo restare convinti che siamo una squadra forte e che può lottare per i primi posti. Dobbiamo lavorare già da oggi e portare i tre punti a casa mercoledì contro il Torino. A Milano avevamo fatto una delle partite più belle ma abbiamo perso. Andremo in ritiro così non avremo distrazioni, mercoledì dobbiamo vincere contro il Torino, non sarà facile viste le tante assenza ma dobbiamo riuscirci e così augureremo un sereno Natale a tutti i nostri tifosi. Penso che in una stagione, un passo falso ci possa essere. Se ci fossimo stati mentalmente e fisicamente avremmo vinto facilmente, come ha detto bene Insigne. Sono convinto che mercoledì faremo una grande partita e porteremo i tre punti a casa”.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Petagna: “Ieri la più brutta partita dell’anno, ma siamo forti. Ritiro utile, testa al Torino” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento