Petagna, il saluto ai tifosi azzurri: “Molto felice di essere qui, forza Napoli!”

Andrea Petagna, nuovo attaccante del Napoli acquistato nella scorsa sessione di gennaio ma arrivato solo adesso dopo il prestito alla SPAL, è protagonista di un video postato dagli azzurri. La ripresa in questione è stata pubblicata sull’Instagram del club partenopeo, poco tempo fa, in cui possiamo vedere un saluto caloroso ai tifosi. Protagonista, come detto, Andrea Petagna, interrotto durante l’allenamento di Castel Volturno, sullo sfondo infatti si intravede il Training Center. L’attaccante italiano ha subito familiarizzato con l’ambiente e l’ha dimostrato sia dopo la prima partita coi suoi compagni sia sui social in generale.

IL SALUTO DI PETAGNA AI TIFOSI DEL NAPOLI

Questo il video in questione postato poco fa dal Napoli, con questa descrizione: “Il saluto di @andreapetagna a tutti i tifosi del Napoli!”.

Il gigante ex SPAL e Atalanta ha esordito benissimo in amichevole e poi in campionato, mostrando la sua possibile convivenza con Victor Osimhen. Considerando le grandi doti di controllo palla spalle alla porta e di sponda di Petagna, il nigeriano può correre oltre i difensori grazie alla sua bravura nell’inserimento alle spalle dei centrali. Tra l’altro entrambi hanno dimostrato una grande cooperazione, altro che rivali. L’ex SPAL qualche giorno fa, ha pubblicato una bellissima foto in compagnia del nigeriano con tanto di didascalia che lascia a pochi fraintendimenti.

In competizione per il posto da centravanti nel Napoli? No, per niente. L’ex SPAL infatti quest’oggi ha pubblicato un post in compagnia del nigeriano: una foto scattata durante il consueto allenamento a Castel Volturno. Il tutto condito con una splendida didascalia: “Fratellanza”. Sostantivo che lascia a poche interpretazioni: i due non sono rivali, ma compagni di squadra.

