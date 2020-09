Andrea Petagna, in queste sue prime settimane a Napoli, ha dimostrato subito un grande attaccamento al gruppo e alla città. I suoi messaggi ai tifosi, le storie instagram e le sue parole hanno portato tutti ad avere una ottima impressione dell’attaccante. Sembra ormai, nonostante sia passato poco tempo, già integrato alla perfezione in una città che per i nuovi arrivati a volte non è semplice. I compagni molto accoglienti hanno aiutato, infatti abbiamo notato un rapporto speciale con Mertens ed Osimhen, teoricamente ‘rivali’ in attacco.

ANDREA PETAGNA E LA STATUA DEL PRESEPE

Petagna si è integrato subito bene in città, talmente tanto che già segue le tradizioni napoletane. Una delle più famose a dire la verità, quella nata nel quartiere del centro storico San Gregorio Armeno. Stiamo parlando ovviamente delle statuette del presepe, celebri e legate anche alla squadra azzurra. Possiamo infatti ricordare anche quelle di Hamsik, De Laurentiis e ovviamente quella di Diego Armando Maradona. L’attaccante, sul suo profilo Instagram, questo pomeriggio, ha pubblicato una storia che ritrae se stesso in versione statuetta con uno dei suoi migliori amici, Sfera Ebbasta. Anche il noto Trapper ha ottenuto la sua statuetta, non con la maglia del Napoli bensì con i suoi classici vestiti, ormai diventati iconici negli ultimi anni.

The post Petagna protagonista anche sul presepe: spunta la statuetta con Sfera Ebbasta appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento