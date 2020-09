Petagna resta al Napoli: completerà il reparto offensivo voluto da Gattuso. I dettagli

Andrea Petagna è stato acquistato dal Napoli nello scorso mercato di gennaio. Solo un allenamento per lui con il Napoli a causa del Covid-19, e già si parla di mandarlo via in prestito o di utilizzarlo come pedina di scambio. Ogni tipo di speculazione del genere però sembra fine a sé stessa: è del tutto improbabile che Gattuso lascerà partire il ragazzo ex-Spal prima di averlo quanto meno visionato e provato negli schemi di squadra, prima di aver cercato per lui la quadra giusta e aver tentato un inserimento in un reparto offensivo già ricco. Petagna aggiunge fisicità, creatività e – di certo – qualche goal in più ad un attacco che necessita di caratteristiche il più variegate possibili. Per questo, Petagna continuerà a prepararsi con il Napoli in vista della prossima stagione: questa è l’unica notizia certa.

Napoli, Petagna è venuto per restare

La conferma arriva da Tuttomercatoweb.it. Petagna farebbe parte di una strategia precisa della dirigenza del Napoli: avere tre attaccanti differenti con i quali affrontare le tre competizioni, e avere la possibilità di modificare stile di gioco. Tre uomini da alternare perché l’annata è lunga ed è per questo che il Napoli ha detto di no a due proposte arrivate dall’estero per Petagna nel corso delle ultime settimane. Il Napoli crede molto nel giocatore e non se ne priverà per tutta la prossima stagione sportiva. In questo modo Gattuso potrà affiancare a Osimhen e Mertens un attaccante di fisicità incredibile come Petagna, alla ricerca della convocazione in Nazionale in vista degli Europei.

