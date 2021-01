Petagna, terzo gol da subentrato: in Europa meglio di lui solo un ex Milan!

Il gol segnato da Andrea Petagna, quello del momentaneo 1-0 del Napoli contro lo Spezia nella sfida del Diego Armando Maradona, vinta poi dai liguri, è stato il suo terzo gol in questa stagione da subentrato. Un record particolare che però non gli vale il primo posto in questa speciale classifica.

Il primatista

Meglio di lui ha fatto soltanto Krzysztof Piatek, ex Milan ora all’Hertha Berlino, visto che ne ha messi a segno quattro entrando dalla panchina.

