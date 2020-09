Petagna: una novità per il Napoli, un’insidia per Osimhen

L’attaccante, guarito dal Covid, mette in discussione le certezze di Gattuso: non sarà solo un’alternativa

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Petagna: una novità per il Napoli, un’insidia per Osimhen proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento