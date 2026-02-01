domenica, 1 Febbraio , 26
Petardo colpisce Audero, paura in Cremonese-Inter: cos’è successo

Petardo colpisce Audero, paura in Cremonese-Inter: cos’è successo

Redazione-web
Di Redazione-web

Paura in Cremonese-Inter. Oggi, domenica 1 febbraio, un petardo lanciato in campo dal settore ospiti dello stadio Zini ha colpito il portiere della Cremonese, ed ex di giornata, Emil Audero. Succede tutto a inizio secondo tempo, quando uno scoppio richiama l’attenzione del direttore di gara Davide Massa. 

L’arbitro si avvicina all’area di rigore, dove è a terra Audero, colpito dal petardo. Immediato l’intervento dello staff medico della Cremonese, in soccorso al proprio portiere, mentre i giocatori si avvicinano per assicurarsi delle sue condizioni. Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e autore dell’1-0, si rivolge al settore ospiti per chiedere di mantenere la calma, e prevenire nuovi episodi di questo tipo. 

Probabile che il club nerazzurro vada incontro a una multa salata, ma molto dipenderà da quello che scriverà Massa nel proprio rapporto e dalla decisione del Giudice Sportivo. Possibile anche la chiusura del settore ospiti per le prossime trasferte della squadra di Chivu. 

 

