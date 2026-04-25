petro-a-caracas,-primo-leader-straniero-in-venezuela-da-cattura-maduro

Il presidente della Colombia ricevuto da presidente interim Rodriguez

Caracas, 25 apr. (askanews) – Il presidente colombiano Gustavo Petro è a Caracas, dove ha incontrato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, che ha assunto il potere dopo la cattura di Nicolàs Maduro a gennaio. Petro è il primo leader straniero a visitare il Venezuela dalla destituzione di Maduro, scrive Afp.Nelle immagini, il presidente colombiano accompagnato dal ministro degli Esteri venezuelano Yvàn Gil arriva al Palazzo Presidenziale di Miraflores, dove è stato accolto per un bilaterale da Delcy Rodriguez.