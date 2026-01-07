mercoledì, 7 Gennaio , 26

Lazio-Fiorentina 2-2: finale tra rigori, polemiche e Var. Cos’è successo

(Adnkronos) - Lazio-Fiorentina regala colpi di scena fino...

Minneapolis, agente spara e uccide donna in fuga sul Suv

(Adnkronos) - Un agente dell'Ice a Minneapolis ha...

Sanremo, Max Pezzali protagonista tutte le sere sulla nave del festival

(Adnkronos) - Sanremo 2026 entra nel vivo con...

Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina – Le partite in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo la Serie A...
petroliera-catturata,-la-russia-avvisa-gli-usa:-“trattate-bene-i-nostri-cittadini-a-bordo”
Petroliera catturata, la Russia avvisa gli Usa: “Trattate bene i nostri cittadini a bordo”

Petroliera catturata, la Russia avvisa gli Usa: “Trattate bene i nostri cittadini a bordo”

MondoPetroliera catturata, la Russia avvisa gli Usa: “Trattate bene i nostri cittadini a bordo”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Il governo russo, attraverso comunicazioni ufficiali del ministero dei Trasporti e di quello degli Esteri, “risponde” alla Casa Bianca, dopo l’abbordaggio della petroliera Marinera/ Bella 1 avvenuto oggi, mercoledì 7 gennaio, nell’Oceano Atlantico, a poche centinaia di chilometri dall’Islanda, per mano della Guardia Costiera degli Stati uniti. Il primo a intervenire è il ministero dei Trasporti che, come riferisce l’agenzia russa Tass, nel dare la notizia che “forze navali statunitensi” avevano abbordato la nave, ja precisato che l’azione è avvenuta “in acque internazionali, al di fuori delle acque territoriali di qualsiasi Stato”. E ha ricordato come le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, regolino in tali acque il principio della libertà di navigazione: “Nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro navi regolarmente registrate sotto la giurisdizione di altri Stati”, ha infine sottolineato il Ministero. Poche ore dopo, il ministero degli Esteri russo ha formalizzato la richiesta rivolta agli Stati Uniti, affinché “sia garantito un trattamento umano ai cittadini russi a bordo della nave Marinera” e “siano rispettati i loro diritti e interessi”.

“Il Ministero degli Esteri russo sta seguendo da vicino le notizie relative all’abbordaggio delle truppe statunitensi sulla nave battente bandiera russa Marinera nell’Atlantico settentrionale”, ha quindi dichiarato un portavoce del Ministero alla Tass. “Tenendo conto delle segnalazioni secondo cui tra l’equipaggio ci sarebbero cittadini russi, chiediamo alla parte americana di garantire loro un trattamento adeguato e umano, di rispettare rigorosamente i loro diritti e interessi e di non porre ostacoli al loro rapido ritorno in patria”, ha sottolineato poi il ministero.

(photo credit: marinetraffic.com/web)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.