Petrolio Antivirus, sabato 16 maggio 2020 su Rai2: i temi e le anticipazioni di stasera

Petrolio Antivirus, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria torna in prima serata con una nuova puntata interamente dedicata all’emergenza sanitaria Coronavirus. Ecco le anticipazioni di questa sera, sabato 16 maggio 2020.

Petrolio Antivirus, stasera su Rai2

Sabato 16 maggio 2020 alle ore 21.05 torna l’appuntamento con Petrolio Antivirus, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria in prima serata su Rai2.

Anche la puntata di questa settimana è interamente dedicata all’emergenza Coronavirus e in particolare si parlerà di una nuova parte della Fase 2: la ripartenza e riapertura delle attività. “Siamo davvero pronti ad alzare le serrande?” è una delle tante domande che ci si pone a poche ore dalla riapertura di tantissime attività nel nostro Paese.

Il Governo ha diffuso alcune linee guida tenendo conto dei pareri del comitato tecnico scientifico e dei protocolli dell’Inail, ma tanti sono ancora i dubbi e le incertezze. Intanto nelle scorse ore il premier Giuseppe Conte con i Ministri ha approvato il Decreto Rilancio sull’economia tra aiuti economici alle imprese e alle famiglie. Alcune misure del decreto però non sono state accolto bene da una parte della classe politica creando forti tensioni all’interno della maggioranza del Governo.

Petrolio Antivirus, ospiti e anticipazioni del 16 maggio 2020

La puntata di questa sera di Petrolio racconta quanto sta succedendo nel nostro Paese per via del Coronavirus. Non solo, spazio anche all’inchiesta di Barbara Gubellini dedicata all’alimentazione. Ai tempi di un’emergenza sanitaria di questa portata è importante fare delle riflessioni anche sul nostro modo di produrre, distribuire e consumare il fabbisogno alimentare.

La nascita del virus Covid-19 è dovuta proprio allo spillover, ossia un salto di specie dall’animale all’uomo. Il virus, infatti, sarebbe passato dal pipistrello all’uomo: un salto di specie avvenuto per questioni alimentari e ambientali. Per questo motivo è importante riflettere su cosa mangeremo e come lo produrremo per evitare fenomeni di questo tipo.

Ospiti della puntata: il ministro Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini. E ancora: l’imprenditore Oscar Farinetti, la nutrizionista Debora Rasio, e Anna Teresa Palamara, ordinario Microbiologia e Microbiologia Clinica all’Università Sapienza di Roma.

L’appuntamento con Petrolio Antivirus è il sabato in prima serata su Rai2.

