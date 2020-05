Petrolio Antivirus su Rai2, temi, ospiti e anticipazioni di sabato 2 maggio 2020

Nuovo appuntamento con Petrolio – Antivirus, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria e trasmesso questa sera, sabato 2 maggio 2020, in prima serata su Raidue.

Petrolio Antivirus su Rai2 stasera: Coronavirus e Fase 2

Sabato 2 maggio 2020 alle ore 21.05 va in onda una nuova puntata di Petrolio Antivirus, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria in prima serata su Rai2.

Come tutti i programmi di attualità e informazione, anche Petrolio si occupa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Questa settimana però si di far chiarezza sulla cosiddetta Fase 2. A pochi giorni dalla conferenza straordinaria del Premier Giuseppe Conte che ha rivelato le linee guida della Fase 2, il programma di Duilio Giammaria cerca di rispondere ad alcune domande che milioni di italiani si stanno ponendo in queste ore.

Siamo davvero pronti a uscire di casa? Quali sono state le misure messe in atto dal Governo durante questi 54 giorni di quarantena? E soprattutto siamo pronti a convivere con il virus e con i rischi di una possibile ricaduta?

Si tratta di tutta una serie di domande che in queste ore attanagliano la mente di milioni di italiani compresi i nostri politici. Il Coronavirus preoccupa ancora oggi il mondo intero visto che è un nemico invisibile e tante, forse troppe, sono le cose da fare per cercare prima di contenerlo e poi di debellarlo. La fase 2 è prossima: lunedì 4 maggio 2020 4 milioni di italiani torneranno a lavoro, ma tanti sono i dubbi. A cominciare dall’APP Immuni pensata per sorvegliare in maniera attiva il popolo italiano. Con la riapertura di moltissime aziende italiane però c’è chi solleva un interrogativo: “come faranno i genitori a tornare al lavoro con le scuole chiuse e i figli a casa?”. Non solo, c’è anche chi si domanda “come faranno a resistere le attività che ancora non possono ripartire?”.

Tante le domande come tanti sono i dubbi legati al virus Covid-19 che da circa due mesi ha stravolto le vite di tutti noi. Dal punto di vista scientifico si cerca ancora di conoscere meglio questo virus, mentre è partita la sperimentazione di un vaccino che fa sperare per un ritorno alla normalità.

Petrolio Antivirus, ospiti di stasera 2 maggio 2020

La paura è tanta, ma la voglia di ripartire e riprendere in mano le proprie vite lo è ancora di più. Per questo motivo, con cautela e rigorosa attenzione, dal 4 maggio l’Italia comincia la sua ripartenza dopo il Coronavirus. A discuterne in studio ci saranno: Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che illustrerà le misure messe al vaglio per far ripartire anche gli operatori del turismo, uno dei settori maggiormente colpiti dal lockdown.

Non solo, in collegamento dalle proprie case anche: lo scrittore Paolo Giordano, la direttrice centrale Istat Linda Laura Sabbadini, Matteo Bassetti, infettivologo all’Ospedale San Martino di Genova. E ancora: Andrea Crisanti, virologo all’Università di Padova, il sindaco di Bari e Presidente Anci Antonio Decaro, la scrittrice e giornalista Antonella Boralevi e i corrispondenti Rai da Pechino e Londra.

L’appuntamento con Petrolio Antivirus è il sabato sera su Rai2.

