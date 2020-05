Petrolio Antivirus, temi e anticipazioni di sabato 23 maggio 2020: Coronavirus e il ricordo di Giovanni Falcone

Nuovo appuntano in prima serata con “Petrolio Antivirus“, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria su Rai2. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, sabato 23 maggio 2020 su Raidue.

Petrolio Antivirus, stasera su Rai2

Sabato 23 maggio 2020 alle ore 21.05 va in onda una nuova puntata di Petrolio Antivirus, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria in prima serata su Rai2.

Al centro della puntata di questa sera ancora una volta l’emergenza sanitaria da Coronavirus con una serie di inchieste a tema. In particolare ci si sofferma sulla cosiddetta Fase 2 iniziata lo scorso 4 maggio e proseguita con la riapertura e ripartenza delle attività. Cosa è cambiato con la riapertura del Paese? Il programma di Duilio Giammaria cerca di tirare le somme su quanto successo negli ultimi giorni: le vie del contagio sono state davvero interrotte?

Soprattutto a che punto siamo con i tamponi, tracciamenti e terapie? Non solo, il virus Covid-19 è cambiato? E’ diminuita davvero la sua virulenza come tanti virologi e scienziati tendono a precisare? Intanto la vita degli italiani è ripresa a pieno ritmo tra lavoro e i primi segnali di una movida che cerca di ripartire.

Ma non finisce qui. Durante la puntata, infatti, Duilio Giammaria sempre parlando di Coronavirus cerca di spiegare la possibile correlazione tra il virus e le conseguenze ambientali: possibile che l’inquinamento abbia davvero favorito la diffusione del Covid-19?

Petrolio Antivirus del 23 maggio: il ricordo di Giovanni Falcone

Non solo Coronavirus nella puntata di questa sera, visto che il programma si occupa anche dell’anniversario della Strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Sono trascorsi 28 anni da quella terribile strage e per l’occasione Petrolio dedica ampio spazio al ricordo di Giovanni Falcone con tre documentari.

Spazio poi ad un approfondimento da Palermo circa il possibile rischio delle infiltrazioni mafiose in questi tempi di crisi economica generata proprio dalla diffusone del virus Covid-19. Come bloccare le mani della mafia sulle aziende e le imprese messe in ginocchio dal Coronavirus? E soprattuto cosa ha fatto lo Stato in questi 30 anni di lotta alle mafie?

Ospiti della puntata: Nicola Zingaretti, il Governatore Regione Lazio e Segretario del Partito Democratico, Alberto Zangrillo, Direttore Unità Anestesia e Rianimazione Ospedale San Raffaele di Milano. E ancora Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri, la giornalista scientifica Roberta Villa, Telmo Pievani, docente di Filosofia delle scienze biologiche all’Università di Padova e Federico Cafiero De Raho Procuratore Nazionale Antimafia.

L’appuntamento con Petrolio Antivirus è il sabato in prima serata su Rai2.

