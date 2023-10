Petrolio, Yellen: tetto G7 su prezzi ha tagliato entrate Russia

“Significativamente”, afferma segretario al Tesoro Usa da Marrakech

Marrakech, 11 ott. (askanews) – Il tetto fissato a dicembre dal G7 sui prezzi del petrolio russo ha ridotto drasticamente le entrate della Russia negli ultimi dieci mesi che è essenziale continuare a imporre costi severi e attacchi crescenti alla Russia a causa della sua guerra in Ucraina. Lo ha affermato il segretario al Tesoro americano Janet Yellen sottolinendo, a margine degli incontri del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale a Marrakech, in Marocco che la guerra in Ucraina rimane un grave ostacolo per l’economia globale.

Yellen ha anche affermato che le previsioni aggiornate del FMI mostrano che l’economia globale è in una situazione migliore di quanto previsto nelle riunioni annuali dello scorso anno, anche se Tesoro continua a monitorare i rischi al ribasso. Sebbene alcuni paesi stiano sperimentando un rallentamento della crescita, in particolare la Cina e la zona euro, il segretario al Tesoro ha affermato di non vedere segnali di destabilizzazione dell’economia globale attraverso un diffuso effetto di contagio.

La Yellen ha poi condannato l’attacco di sabato contro Israele da parte di uomini armati di Hamas nella Striscia di Gaza, l’attacco militante palestinese più mortale nella storia israeliana, ma le sue osservazioni preparate non hanno affrontato il suo potenziale impatto sull’economia globale.

Yellen ha affermato che l’amministrazione Biden continuerà anche a lavorare per mitigare gli effetti della guerra della Russia in Ucraina, anche sulla sicurezza alimentare, lavorando con una coalizione globale per privare la Russia dei fondi di cui ha bisogno per combattere questa guerra. E ha aggiunto che il tetto massimo del prezzo del petrolio russo ha “ridotto in modo significativo le entrate della Russia negli ultimi dieci mesi, promuovendo al tempo stesso la stabilità nei mercati energetici”.