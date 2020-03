Petrucci “Come si fa a dire che le Olimpiadi si faranno?”

“Dire oggi che si faranno le Olimpiadi è una previsione favolistica”. Ne è convinto il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, che interviene sul tema sportivo del momento al tempo del coronavirus, dopo che l’Uefa ha optato per spostare gli Europei di calcio, altro grande evento in programma inizialmente per quest’estate. “Le Olimpiadi non si possono fare, è evidente, è quasi impossibile” ha detto l’ex numero del Coni in un’intervista all’Italpress. “Si tratta di ascoltare le federazioni sportive nazionali che sono quelle che hanno il polso della situazione. Da dirigente ho seguito molte Olimpiadi, come si può pensare di dire oggi che si faranno?

