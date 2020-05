Petrucci “Credito d’imposta sugli sponsor per salvare i club”

In due settimane Roma, Cremona, Pesaro e Pistoia hanno lanciato il grido d’allarme, mettendo così in crisi la scelta recente della Lega di passare ad una Serie A da 17 a 18 squadre con l’innesto di Torino. “Mesi fa dissi che la pandemia avrebbe cambiato la geografia non solo del basket ma dello sport. Ci siamo”, sottolinea in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ il presidente della Fip, Giovanni Petrucci. Il Covid-19 c’entra ma le nuove regole d’iscrizione della Comtec stanno facendo il resto: “Sono anni che si auspicavano norme non più rigide ma rispondenti a un campionato dove se parti sai pure che devi terminarlo.

