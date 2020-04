“Chi parla di tempi certi per me sbaglia. Fare previsioni è impossibile. Un mese, due mesi o tre… Nessuno può dirlo davvero. Io mi fido e soprattutto rispetto l’autonomia della Lega Basket. Come mondo della pallacanestro abbiamo una grande fortuna: Gandini è uno dei tre più grandi dirigenti che ha frequentato o frequenta il mondo del calcio e lui adesso sta lavorando con noi”. Gianni Petrucci, presidente della Fip, è in attesa di conoscere le decisioni della Lega sul campionato di serie A, che rischia di essere annullato come già successo per quello di B e i tornei femminili di A1 e A2.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Petrucci “La serie A di basket? Aspetto cosa dirà la Lega” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento